Frau tot in Südtiroler Hotelzimmer gefunden: Ehemann festgenommen

Eine Italienerin ist am Dienstag tot in einem Hotelzimmer in St. Christina in Gröden in Südtirol aufgefunden worden. Die 60-Jährige aus Parma soll erstochen worden sein, berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Als Tatverdächtiger wurde inzwischen der Ehemann der Frau festgenommen, hieß es.

Er soll mit dem Auto geflüchtet sein und konnte laut den Berichten kurz vor der Autobahneinfahrt bei Bozen von den Carabinieri gestoppt werden. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, die Ermittlungen waren im Gange.