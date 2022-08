Frau mit Stichverletzungen im Bezirk Baden tot aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau habe Stichverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Nachmittag an.

Gefunden wurde die Frau laut Polizei im Schlafzimmer des Wohnobjekts von ihrem Ehemann. Dieser setzte auch die Rettungskette in Gang. Ein Notarzt habe nur mehr den Tod der 57-Jährigen feststellen können. Wegen Auffindungssituation und Spurenlage sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, wurde betont. Die Ermittlungen liefen vorerst gegen unbekannt.

Eine Obduktion wurde angeordnet, sagte Schwaigerlehner. Der Ehemann des Opfers werde als Zeuge geführt. Der 64-Jährige habe einen schweren Schock erlitten und erhalte psychologische Betreuung.