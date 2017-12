Eine Frau wird verdächtigt, in Wien-Ottakring eine Jesus-Statue gestohlen zu haben. Die 40-Jährige wurde am 13. November von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie aus einer Kirche kam und dabei eine in einer Jacke eingewickelte hölzerne Statue hielt. Als sie die Beschuldigte aufhalten wollte, verpasste die obdachlose Frau der Zeugin einen Stoß und flüchtete, berichtete die Polizei.

Am 2. Dezember am Abend erkannte die Zeugin die Beschuldigte bei der selben Kirche wieder und verständigte die Polizei. Die Frau wurde festgenommen, hinsichtlich der Tat zeigte sich die Beschuldigte allerdings nicht geständig. Die Jesus-Statue wurde am 11. Dezember im Bezirk Mariahilf sichergestellt. Ein Betreuer einer Obdachlosenschlafstelle hatte sie der Verdächtigen abgenommen und der Kirche übergeben.