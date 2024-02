Frau in NÖ getötet - Verdächtiger in Polizeigewahrsam

Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. "Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige befand sich laut Schwaigerlehner in Polizeigewahrsam, wie auch die "NÖN" online berichteten.

Die Polizei war kurz nach 8.30 Uhr alarmiert worden. Die Frau dürfte im Wohnhaus des betagten Paares mit einer Schusswaffe getötet worden sein, sagte der Sprecher. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib/Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt. Laut "Kurier" dürfte das Paar den Plan gefasst haben, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter , sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, , beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )