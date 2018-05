Bei dem Besuch einer europäischen Schule in Baden-Württemberg hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger seine Sorgen über den anstehenden Brexit ausgedrückt.

"Frau May ist schwach und Boris Johnson hat die gleiche Frisur wie Trump. Das sagt alles", sagte Oettinger am Mittwoch in Karlsruhe über die britische Regierung.

Es gebe noch viele Punkte, für die man in den laufenden Verhandlungen vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union Lösungen finden müsse - etwa die Zukunft Irlands oder Hochschulkooperationen. "Man kann nur hoffen, dass vernünftige Landsleute Frau May auf den Weg zu einem klugen Brexit bringen", sagte der Politiker in einer Diskussion zu Schülern aus ganz Europa. An die Briten unter ihnen hatte Oettinger ein besonderes Anliegen: "Ich möchte sie bitten, in 15 Jahren eine Bewegung zu entfachen, um wieder in die EU einzutreten."

Die europäische Schule in Karlsruhe ist eine von europaweit dreizehn Schulen, die von der EU und der Europäischen Kommission getragen werden.