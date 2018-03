Nach der Bluttat in Schwechat ist in Niederösterreich am Donnerstagvormittag erneut eine Bluttat verübt worden: Im Bezirk Hollabrunn wurde eine Frau mit einer Stichwaffe getötet.

Der Schauplatz der Tat befand sich laut Polizei in der Nähe von Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn. Die Frau soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.