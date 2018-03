Eine Frau ist bei einem Zimmerbrand in ihrer Wohnung in der Schadinagasse in Wien-Hernals verstorben. Die wegen Rauchgeruchs alarmierte Wiener Berufsfeuerwehr fand die Frau am Montagnachmittag leblos vor und übergab sie den Rettungskräften. Diese konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen, sagte ein Feuerwehrsprecher der APA.

Der Brand beschränkte sich auf ein Zimmer in der Wohnung. "Er breitete sich nicht auf die anderen Räume aus", sagte der Sprecher. Die Feuerwehr löschte den Restbrand und stellten sicher, dass die benachbarten Wohnungen nicht gefährdet waren. Das Opfer dürfte erstickt sein.