Franzose bei Absturz in Vorarlberg schwer verletzte

Beim Wandern auf der ehemaligen Trasse der Wälderbahn entlang der Bregenzer Ach in Bregenz ist Sonntagmittag ein Franzose (20) abgestürzt.

Der Mann hatte an einer unwegsamen Stelle den Weg verlassen und vermutlich aufgrund seines schweren Rucksacks das Gleichgewicht verloren. Er fiel in das Bachbett und zog sich Rissquetschwunden am Kopf, mehrfache Brüche am Unterarm und Abschürfungen zu.

Der Franzose war gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Freundin unterwegs, als es gegen 12.00 Uhr zum Unfall kam. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Seine Freundin, die an der Unfallstelle zurückblieb, setzte eine Stunde später erneut einen Notruf ab. Sie hatte im unwegsamen Gelände die Orientierung verloren. Nach intensiver Suche wurde sie vom Polizeihubschrauber geborgen.