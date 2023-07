Französische Schauspielerin Juliette Mayniel verstorben

Die französische Filmschauspielerin Juliette Mayniel ("Schrei, wenn du kannst", 1958) ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos übereinstimmend am späten Freitagabend. "Du bist nicht mehr hier, und Du wirst immer hier sein. Ich liebe dich, gute Reise, Mama", hatte ihr Sohn Alessandro Gassmann zuvor auf Twitter und Instagram geschrieben. Dazu stellte er eine Fotostrecke mit Schwarz-Weiß-Bildern der Familie.

Alessandro Gassmann (58), ein italienischer Schauspieler und Regisseur, ist der Sohn aus Mayniels Beziehung mit ihrem italienischen Schauspielerkollegen Vittorio Gassmann (1922-2000). In Deutschland war Mayniel unter anderem durch den Film "Kirmes" (1960) bekannt, in dem sie an der Seite von Götz George (1938-2016) spielte.