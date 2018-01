Max Franz kann in der Ski-Weltcup-Woche in Kitzbühel weder den Super-G am (heutigen) Freitag noch die Abfahrt am Samstag bestreiten. Der Kärntner fällt wegen einer Magen-Darm-Erkrankung aus, die ihm schon in den vergangen Tagen Probleme bereitet hatte, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit. Franz war am Mittwoch zur Abklärung im Spital und hatte alle Medientermine auslassen müssen.

Jetzt NEWS JAHRESABO & VIGNETTE* um nur € 158,90 statt € 265,80! *Zur Auswahl: Klebe- oder Digitale Vignette. Hier bestellen ▶