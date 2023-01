Frankreichs Politiker würdigen Opfer von "Charlie Hebdo"

Inmitten neuer diplomatischer Verwerfungen mit dem Iran um Karikaturen der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" haben Politiker der Opfern der islamistischen Anschläge in Paris vor acht Jahren gedacht. In einem am Samstagabend auf Twitter veröffentlichten Beitrag nannte Präsident Emmanuel Macron am Samstagabend die Namen aller 17 Opfer, von denen allein elf in den Büros von "Charlie Hebdo" getötet worden waren.

"Wir werden Euch nie vergessen", erklärte er. Dem Tweet beigefügt war eine Zeichnung des französischen Karikaturisten Plantu von dem berühmten Bild des Malers Eugène Delacroix "Die Freiheit führt das Volk", auf der die Gewehre durch Bleistifte ersetzt sind.

Premierministerin Elisabeth Borne erklärte auf Twitter, die Republik bleibe "im Angesicht des Terrorismus standhaft". "Für ihre Familien, für unsere Werte, für unsere Freiheit: Wir dürfen nicht vergessen", fügte sie hinzu. Kulturministerin Rima Abdul Malak erklärte, "Satire, Respektlosigkeit und die republikanische Tradition der Pressekarikatur sind unerlässlich für unsere Demokratie".

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, Innenminister Gerard Darmanin sowie Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet nahmen unterdessen an einer Gedenkfeier in den ehemaligen Räumen von "Charlie Hebdo" teil.

Bewaffnete Islamisten hatten im Jänner 2015 in Paris Anschläge auf die Redaktion der satirischen Wochenzeitung und einen koscheren Supermarkt verübt. Unter den Opfern waren die bekanntesten Karikaturisten Frankreichs, vier jüdische Franzosen und eine Polizistin. Die drei Täter wurden von der Polizei erschossen.

"Charlie Hebdo" hatte zuvor mit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen Empörung bei strenggläubigen Muslimen ausgelöst. Derzeit sorgt die Satire-Zeitung erneut für diplomatischen Spannungen zwischen Teheran und Paris: Für ihre Sonderausgabe zum Jahrestag des Anschlags hatte sie vergangene Woche Karikaturen veröffentlicht, in denen Irans oberster geistliche Führer, Ayatollah Ali Chamenei, verspottet wurde - sie wollte damit nach eigenen Angaben die seit Monaten andauernden Proteste gegen die theokratische Führung im Iran unterstützen.

Die Regierung in Teheran reagierte verärgert auf die Karikaturen. Sie drohte mit einer "wirksamen und entschlossenen Antwort" auf die Veröffentlichung und kündigte die Schließung des ältesten und wichtigsten französischen Studien- und Forschungszentrums im Land an. Die französische Außenministerin Catherine Colonna hatte zuvor in einem Interview betont, dass in Frankreich "die Pressefreiheit existiert - im Gegensatz zu dem, was im Iran geschieht".