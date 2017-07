Die französische Regierung warnt vor Reisen nach Nordkorea. Zur Begründung verwies das Außenministerium in Paris am Freitag auf steigende Spannungen und eine "unsichere und unvorhersehbare" Lage. "Von Reisen, außer aus wichtigen Gründen, wird abgeraten", heißt in dem aktualisierten Reisehinweis.

Auch das Außenministerium in Österreich rät von einer Reise nach Nordkorea ab. Es gebe ein hohes Sicherheitsrisiko im ganzen Land, heißt es in der aktuellen Reisewarnung.

Nordkorea hatte am Dienstag nach eigenen Angaben erstmals eine Interkontinentalrakete erfolgreich getestet und damit den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft angeheizt. Es wurde erwartet, dass auf dem G-20-Gipfel in Hamburg die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs über die Krise beraten. US-Präsident Donald Trump forderte im Vorfeld einen internationalen Schulterschluss gegen die Führung in Pjöngjang.