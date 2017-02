Am Roten Teppich der Oscarverleihung suchte man dieses Jahr vergeblich nach dem Ehepaar Clooney. George und Amal weilen derzeit in Europa, am Freitagabend erhielt der 55-Jährige in Paris einen Ehren-Cesar. Seine Ehefrau präsentierte bei der Preisverleihung erstmals ihren süßen Babybauch.

George und Amal Clooney erwarten Zwillinge, der erste Nachwuchs des Paares soll im Frühsommer das Licht der Welt erblicken. "Wir sind wirklich glücklich und sehr aufgeregt. Es wird ein Abenteuer", bestätigte der 55-Jährige vor einigen Tagen in einem Interview erstmals persönlich die Schwangerschaft seiner Ehefrau. Sie würden die Herausforderung "mit weit offenen Armen" annehmen, erklärte Clooney im Gespräch mit em französischen TV-Sender "Canal+".

© REUTERS/Philippe Wojazer

Am Freitag erhielt George Clooney den französischen Ehren-Cesar für sein Lebenswerk. Begleitet wurde er zur Preisverleihung in Paris von seiner schwangeren Ehefrau. Er sei glücklich, hier zu sein und stolz, der Ehemann Amals zu sein, sagte der Schauspieler. "I love you much", warf er der 39-Jährigen zu. Er freue sich auf die kommenden Wochen und Monate, erklärte er in Anspielung auf die Schwangerschaft der Juristin.

© REUTERS/Philippe Wojazer

Amal Clooney präsentierte bei den Cesars erstmals stolz ihren bereits wohlgerundeten Babybauch und zog in ihrem maßgefertigten Versace-Kleid alle Blicke auf sich.