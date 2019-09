Aus Kindern ist meistens nicht viel herauszukriegen. Vor allem, wenn es um die Schule geht. Wir fragen: "Wie war dein Tag heute?" und ernten höchstens ein knappes "okay" oder "gut". Und befürchten zu verpassen, was das Kind beschäftigt. Mit den folgenden Fragen, stehen die Chancen gut, zumindest einen vollständigen Satz aus dem Kleinen herauszulocken. Manchmal wird man sogar mit urkomischen Storys beglückt. Und schon hat man ein kleines bisschen mehr das Gefühl, am Leben der Kleinen teilzuhaben. Probieren Sie es aus!

Waren heute alle aus deiner Klasse da? Und wenn wer gefehlt hat, hat das irgendetwas verändert? Sag mir etwas, dass dich heute zum Lachen gebracht hat. Mit wem hast du heute in der Pause gespielt? Was war das Beste/Schlimmste, das dir heute in der Schule passiert ist? Wenn du es dir aussuchen könntest, neben wem würdest du dann in der Klassen sitzen wollen? oder: Neben wem würdest du auf keinen Fall sitzen wollen? Und warum? Was gefällt dir an deinem Lehrer am besten? Und was magst du gar nicht? Wo ist der coolste Platz in der Schule? Nenne mir ein komisches Wort, dass du heute in der Schule gehört hast. Oder etwas Seltsames, das jemand erzählt hat. Ist heute jemand deinen Lehrern besonders auf die Nerven gegangen? Oder dir? Wenn ich heute deine Lehrerin anrufen würde, was würde sie mir über dich erzählen? An welchem Tag der Woche gefällt dir der Stundenplan am besten? Mit wem aus der Klasse redest du am liebsten? Hast du heute jemandem bei irgendetwas geholfen? Hat dir heute jemand geholfen? Sag mir eine Sache, die du heute gelernt hast. Wenn du mit jemandem in der Klasse Platz tauschen könntest, wer wäre das und warum? Wann warst du heute am glücklichsten? Wobei hast du dich heute gelangweilt? Wenn ein Alien-Raumschiff in deiner Klasse landen würde und jemanden von euch mitnehmen will, wen würdest du aussuchen? Mit wem würdest du in der Pause spielen wollen, mit dem du vorher noch nie gespielt hast? Sag mir eine Sache, die heute wirklich gut gelaufen ist. Welches Wort hat dein Lehrer heute am häufigsten gesagt? Was denkst du, was du in der Schule mehr lernen solltest? Zu wem aus deiner Klasse könntest du ein bisschen netter sein? Wo spielst du in der Pause am häufigsten? Wer ist in der Klasse am lustigsten von allen? Warum ist er/sie so witzig? Was hat dir beim Essen am besten gefallen?

