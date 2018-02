Ein 54-Jähriger hat am Freitag um 23.00 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Gaspistole drei Männer bedroht

Ein 54-Jähriger hat am Freitag um 23.00 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Gaspistole drei Männer bedroht, nachdem sie ihn nach einer Zigarette gefragt haben, berichtete die Polizei am Samstag. Der mutmaßliche Täter, ein Österreicher, wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen, bei ihm wurden außerdem zwei Pfeffersprays und ein Klappmesser sichergestellt. Verletzt wurde niemand.