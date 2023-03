FPÖ - einst und jetzt

Während einer Redaktionskonferenz kurz nach der Neugründung der Tageszeitung 'Der Standard' Ende der 80er-Jahre kam es zu einer Auseinandersetzung über Landeshauptmann Jörg Haider. Der damals verantwortliche Chefredakteur forderte ein Interviewverbot und meinte, für Menschen mit solchen Überzeugungen sei in diesem Blatt kein Platz. Aus New York kommend, mit wenig Erfahrung mit heimatlichem Journalismus, versuchte ich einzuwenden, dass es ja in der Zeitung nicht um unsere Bewertung ginge, sondern um Information für unsere Leser. Ich wurde jedoch als alpenländischer Anfänger belehrt, das sei eben hier anders, hier würde man noch Stellung beziehen mit der Auswahl von Interviews, und ich würde hier nicht bei der 'New York Times' arbeiten - bei der ich übrigens nie gearbeitet hatte.

Die Fortsetzung ist bekannt. Es kam zu dem Interview und zu weiteren Treffen. Im Jahr 1996 ließ ich mich von Jörg Haider und Susanne Riess von der Idee überzeugen, dass in Österreich Platz für eine zweite konservative Partei sei, ähnlich wie SPÖ und Grüne links der Mitte. Gemeinsam mit Gerhard Hager, Hofrat des Obersten Gerichtshofes, Franz Linser, ehemaliger Trainer der österreichischen Skimannschaft und dem ORF-Redakteur Hans Kronberger bildeten wir die Gruppe der liberalen Quereinsteiger. 1999 erreichte die FPÖ mit der Öffnung zur Mitte unter Susanne Riess mit mehr als 26 Prozent der Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis. Doch auch das Scheitern dieser Idee ist inzwischen in den Geschichtsbüchern abgelegt. 2002 wurde das Projekt der Liberalisierung unter Susanne Riess zertrümmert wie eine Vase, die jemand wütend auf den Boden schleudert.

Persönlichkeiten

Vier unterschiedliche Persönlichkeiten führten und formten die FPÖ in den letzten Jahrzehnten. Jörg Haider, Susanne Riess, Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl. Haider, der unberechenbare Intellektuelle, bürgerlicher Background, Universitätsabschluss, mit neuen Ideen und ungewöhnlichen Strategien, doch einer problematischen Persönlichkeit, die ihm selbst und auch seinen Kolleginnen und Kollegen im Weg stand. Aus einer Familie kommend, fest verwurzelt in der NS-Ideologie, hatte er Schwierigkeiten, sich von diesem Gedankengut zu lösen. Er antwortete mir einmal auf meine Kritik wegen fragwürdiger Aussagen über die NS-Diktatur: "Du hast leicht reden, deine Erziehung war das Gegenteil von meiner, ich musste mich selbst von dieser Ideologie lösen, und nicht immer gelingt das."

Susanne Riess, ruhig und besonnen, ebenfalls aus der bürgerlichen Welt mit einem Jus-Doktorat, die den Versuch wagte, die Partei aus dem rechten Eck zu führen zu einer liberal-konservativen Partei. Parteifunktionäre, selbst einfache Mitglieder, die sich während ihrer Verantwortung auch nur in der Nähe des Rechtsextremismus oder Antisemitismus positionierten, wurden sofort ausgeschlossen. Landbauer und Waldhäusl wären unter ihrer Führung nicht mehr bei der FPÖ.

Ibiza

Heinz-Christian Strache war die Ausnahme in dieser Reihe, einfach gestrickt, ohne Matura, mit einer Ausbildung als Zahntechniker, weit entfernt von der Intellektualität seiner Vorgänger, dennoch beliebt bei Wählern und Wählerinnen.'Ibiza' zeigte seine tragische Seite, gepusht in eine Rolle, der er nicht gewachsen war. Ein vergleichbares Erlebnis wäre weder Haider noch Riess, auch nicht Kickl passiert.

Herbert Kickl, aus einer Arbeiterfamilie, mit abgebrochenem Philosophiestudium, ewig die Nummer zwei, Berater und Redenschreiber löste mit Geduld und Vorsicht die Zwischenlösung Norbert Hofer an der Parteispitze ab.

Wie ähnlich sind Haider und Kickl, was unterscheidet sie? 1997 besuchte Haider einen Sommerkurs an der US-Universität Harvard, während andere Urlaubsfotos veröffentlichten. Im Gegensatz zur Wissenschaftsfeindlichkeit von Kickl interessierten Haider neue politische und ökonomische Ideen. Er organisierte Treffen mit Industriellen in New York, suchte Kontakt zu Intellektuellen und verhielt sich wie ein trockener Schwamm, der begierig alles Neue aufsog. Ich erlebte ihn 1996 bis 2000 als ruhig, konzentriert, strategisch denkend und handelnd. 1999 erreichte die FPÖ zum ersten Mal den zweiten Platz hinter der SPÖ.

Heilmethoden

Der 'damalige' Haider war Kickl nicht nur intellektuell überlegen. Einen Kampf gegen die Covid-Impfung und Vorschläge mit absurden Heilmethoden wäre unter Haider nicht vorstellbar. Susanne Riess erklärte gegenüber dem 'Kurier', dass es die Corona-Politik von Herbert Kickl in der FPÖ unter Haider "nicht gegeben hätte".

Susanne Riess war die erste Vorsitzende der FPÖ, die 2001 eine Reise nach Israel wagte, trotz aller Warnungen, es würde Proteste und Unruhen geben -die übrigens nie stattfanden. Ich begleitete sie zum Fußballspiel Österreich gegen Israel. Tagelang trommelten die heimatlichen Zeitungen mit Zitaten israelischer Politiker, dass das offi zielle Israel diesen Besuch ablehne. Die Realität sah anders aus. Während des Spiels saßen wir in einer Reihe mit dem israelischen Präsidenten und in der Pause begrüßte sie der Bürgermeister von Jerusalem und Abgeordnete der Knesset. Der weltbekannte Maler Menashe Kadishman lud uns in sein Atelier ein. Wäre so eine Reise mit Kickl vorstellbar? Wahrscheinlich nicht, da er mit einer bemerkenswerten Konsequenz bei rechtsextremen und antisemitischen Provokationen nicht eingreift, sie oft verteidigt.

Philosophie

Kickl ist in Interviews überzeugend und schlagfertig. Er weiß sich gegen Angriffe zu wehren, bleibt ruhig und sachlich und ergänzt seine Argumente geschickt mit Weisheiten aus Geschichte und Philosophie. Doch auch hier bleibt er hinter seinem Vorbild Haider zurück, der mit Charme und Witz parallel zur Angriffslust -zumindest während seiner besten Zeit -Menschen für sich gewinnen konnte. Kickl reagiert oft trotzig, wie ein Schüler, der ungerechter Weise des Schummeln verdächtig wird.

Erfolgreiches Prinzip der FPÖ ist die bedingungslose Opposition gegen Regierung und Oppositionsparteien. Das System ist immer das gleiche, von Haider entwickelt und von Kickl übernommen. Man stößt vor mit einer provokanten, substanziellen Botschaft, der Bell-Reflex der konkurrierenden Parteien verbreitet die Message, man bleibt mit Inhalten im Gespräch im Gegensatz zu anderen Parteien, deren Inhalte versickern.

Die Aufregung darüber verschreckt niemanden. Kritiker stolpern oft über ihre eigene Symbolik. Einerseits wirft man der FPÖ vor, die Covid-Politik mit der Verfolgung der Juden während des NS-Regimes zu vergleichen und damit den Holocaust zu banalisieren, andererseits bezeichnet man Kickl als 'Mini-Goebbels', FP-Funktionäre als Nazis und betreibt damit die gleiche Banalisierung. Die ewig sich wiederholende kollektive Empör-Kultur hebt die Partei nach jedem Skandal wieder in die Nähe der 30 Prozent-Grenze.

Mittelbau

Entscheidender Mangel der FPÖ ist das Fehlen eines strukturierten Mittelbaus. Jugendorganisationen, Interessenvertretungen bis hin zu Bergsteiger-Klubs und Autofahrer-Vereinigungen sind traditionell auf die Parteien SPÖ und ÖVP aufgeteilt. Aus diesem personellen Reservoir kommt der Nachwuchs. Der FPÖ fehlt das. Die Lücke wird zum Teil durch Burschenschaften geschlossen, doch die sind eigenständige Organisationen und ordnen sich nicht immer der Parteiführung unter. Die FPÖ ähnelt einem Unternehmen mit einem funktionierenden Produkt und Management, dazwischen sind Marketing, Finanzen und Entwicklung unterbesetzt.

Der Markenartikel 'Partei' wird heute nach überzeugenden Personen und Botschaften ausgewählt -'rechts' oder 'links' verliert zunehmend an Bedeutung. Hauptproblem der FPÖ bleibt die dünne Personaldecke, die es Vertretern des rechts-extremen Ecks ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit durch die Parteihierarchie an die Spitzen zu gelangen. Derzeit scheitern die konkurrierenden Parteien, den Aufschwung der Freiheitlichen aufzuhalten. Vielleicht braucht es die Geduld eines Herbert Kickl, um zu warten, bis sie wiederum über ihre eigenen Fehler stolpert.