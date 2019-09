Am 29. September wählt Österreich und News.at lädt vorab die Kandidaten zum Gespräch. Die Fragen stellen dabei jedoch nicht wir, sondern SIE. Heute ist die FPÖ-Abgeordnete und Listen-Vierte Petra Steger LIVE zu Gast im News.at und wird Ihre Fragen beantworten.

Hinter FPÖ-Chef Norbert Hofer, Herbert Kickl und dem früheren Staatssekretär Herbert Fuchs ist FPÖ-Abgeordnete Petra Steger die Vierte auf der freiheitlichen Bundesliste für die Nationalratswahl – und damit die erste Frau. Sie hätte eigentlich den Einzug ins Europaparlament geschafft bei der EU-Wahl im Mai, verzichtete jedoch auf ihr Ticket, um wieder für den Nationalrat zu kandidieren. Die Tochter von ORF-Stiftungsrat Norbert Steger ist im Nationalrat für die FPÖ als Sport- und Jugendsprecherin tätig. Als größte Sorge der Jugend nannte sie die eigene Zukunft und das Thema Sicherheit. Außerdem unterstützt ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst und würde sich auch ein Verbot an Schulen und Universitäten wünschen.

Heute haben Sie, liebe News-Leser, die Gelegenheit, Petra Steger Ihre Fragen zu stellen. Die FPÖ-Abgeordnete wird heute von 14 Uhr bis 15 Uhr zu Gast im News.at-Wahlchat sein und in dieser Stunde Ihre Fragen beantworten. Sie können uns Ihre Fragen vorab via soziale Medien unter dem Hashtag #newsfragtsteger zukommen lassen oder per Mail an online@news.at schicken. Natürlich können Sie ab 14 Uhr auch direkt im Chat Ihre Frage stellen.

