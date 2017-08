FPÖ beharrt auf Polizeipferdestaffeln für Wien und das Burgenland

Die FPÖ hat am Montag ihre Forderung, bei der Polizei in Österreich wieder Reiterstaffeln einzuführen, bekräftigt. Bei einem Pressegespräch auf einem Reiterhof in Pöttsching brachten der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus und sein burgenländischer Kollege Johann Tschürtz Argumente, die ihrer Meinung nach für den Einsatz der Vierbeiner sprechen.

Die FPÖ-Politiker hatten vor wenigen Tagen die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim besucht. Reiterstaffeln bei der Polizei hätten sich in Deutschland "eindeutig bewährt", berichtete Tschürtz: Berittene Streifen seien dort 365 Tage im Jahr im Einsatz, die Sympathiewerte in der Bevölkerung seien "unglaublich". Gemäß den in Deutschland gemachten Erfahrungen könne ein einziges Pferd so viel Arbeit leisten "wie ein Einsatztrupp", der aus neun Personen bestehe.

Pferde würden etwa bei Demonstrationen den Einsatzkräften "sehr viel Respekt" verschaffen, argumentierte Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter. Auch bei Fußballmatches, der Vermisstensuche und bei der Betreuung von Umzügen seien Pferde einsetzbar. Ein Experte arbeite derzeit bereits an einem Konzept, wie Reiterstaffeln bei der Grenzsicherung im Burgenland eingesetzt werden könnten.

Gudenus berichtete, er habe sich bereits in Hamburg, New York und Paris Reiterstaffeln angeschaut und sei "zu dem Schluss gekommen, dass eben auch so etwas auch für Wien notwendig wäre". Für die Bundeshauptstadt würde am Anfang "eine Anzahl von zwölf bis 15 Pferden reichen. Man könnte das sukzessive aufstocken", schätzte der Vizebürgermeister.

Die Tiere würden sich beispielsweise bei der Crowd Control, der Überwachung und Kontrolle von Menschenmassen, sowie bei Sicherheitspräsenzstreifen in Wohngebieten bewähren. Berittene Polizei habe auch einen Imagewert: "Es ist ein sympathischer Zugang zur Polizei", meinte Gudenus. Die Kosten wären zudem überschaubar: Eine Reiterstaffel mit zwölf Pferden würde in der Anschaffung und im jährlichen Betrieb - ohne Personalkosten - jeweils rund 75.000 Euro kosten.

Berittene Polizei wäre "ein großes Plus für die Sicherheit", sagte Gudenus. Im Hinblick darauf, dass dies ein Bundesthema sei, wolle die FPÖ wolle in den beiden Bundesländern und österreichweit durch Anträge und Beschlüsse "alles tun, damit das Innenministerium zum Umdenken gebracht wird".

Die ÖVP lehnt den Wunsch der Freiheitlichen ab: "Mit dem neuerlichen Vorschlag, im Burgenland eine berittene Polizei aufzustellen, füllt die FPÖ nun endgültig das heurige Sommerloch", stellte ÖVP-Sicherheitssprecher LAbg. Rudolf Strommer in einer Aussendung fest.