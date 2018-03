Der FPÖ-Abgeordnete und frühere Dritte Nationalratspräsident Martin Graf wurde bei einer U-Bahn-Station in Wien attackiert.

Bereits Mitte Februar ist der frühere Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) in Wien-Donaustadt niedergeschlagen und verletzt worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte Polizeisprecher Daniel Fürst am Mittwoch. Vier Männer forderten demnach bei einer U-Bahn-Station Zigaretten vom Abgeordneten. Als sie keine bekamen, soll ein Mann laut Graf mit einem Gegenstand zugeschlagen haben.

Beule, Schwellungen und Rötungen im Gesicht

In der Nacht auf 11. Februar sprachen die vier Männer den Politiker bei der U1-Station Kagran an. Graf war alleine unterwegs. Laut seinen Angaben habe er erwidert, keine Zigaretten zu haben, woraufhin er attackiert wurde. Die Männer flüchteten. Graf erlitt eine Beule am Kopf, Schwellungen am Auge sowie Rötungen im Gesicht.

» Ein politischer Hintergrund wird nicht vermutet, dafür gibt es keine Anzeichen «

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wurde informiert. "Ein politischer Hintergrund wird nicht vermutet, dafür gibt es keine Anzeichen", sagte Fürst der APA.

Jetzt 2 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶