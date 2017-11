Verärgert reagierten ÖVP und FPÖ auf das Aussetzen des Projektes "Sozialressort 2021+". ÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer sieht die Schuld dafür, dass die Interessensvertreter vom Tisch aufgestanden sind, bei der Soziallandesrätin und der "Art, wie sie das Projekt leitet". FPÖ-Klubchef Herwig Mahr forderte Gerstorfer gar auf, "die Arbeit wieder aufzunehmen oder ihre Koffer zu packen".

Die Sozialorganisationen hätten beklagt, dass sie als Experten nicht wahrgenommen würden, so Hattmannsdorfer in einer Aussendung Mittwochabend. Die Kritik der Sozialorganisationen richte sich "ganz klar gegen Gerstorfer". Der Stopp des Projektes sei ein "Armutszeugnis" für die Landesrätin. Sie sei gar nicht bei der Sitzung gewesen, sondern habe das Projekt per Telefonat abgebrochen. Gerstorfer habe zudem verhindert, "dass der Ergebnisbericht der internen Reformgruppe veröffentlicht wird. Damit hält sie weitere Reformvorschläge unter Verschluss." Er vermutet auch, dass Gerstorfer eine Ausrede gesucht habe, um die Umsetzung einer WU-Studie, die ihr "nicht passt", nicht diskutieren zu müssen. Die Studie hatte Einsparungspotenziale von rund 156 Mio. Euro bis 2021 errechnet - allerdings für das gesamte Sozialwesen.

FPÖ-Klubchef Mahr ortet ein "parteipolitisches Schauspiel auf dem Rücken der Schwächsten". Gerstorfer müsse zu ihrer Verantwortung als Regierungsmitglied stehen, die Aussetzung des Projektes sei eine "politische Bankrotterklärung". Durch diese Entscheidung habe sie "ihren Ruf als Sachpolitikerin verloren".

Er sehe Gerstorfer in der Pflicht, das Projekt am Laufen zu halten. Sie sei für den Sozialbereich zuständig und müsse daher "alles an das Fortbestehen des Projekts setzen", so Mahr. "Sollte sie kein Interesse daran haben, ist sie als Soziallandesrätin definitiv fehl am Platz", findet der blaue Klubobmann.