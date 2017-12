Fotogeschenke sind nicht umsonst so beliebt. Man hat immer wieder neue Motive und die Geschenke haben stets eine persönliche Note. Gerade an Weihnachten, zum Geburtstag oder an anderen Feiertagen machen diese individuellen Geschenke eine besondere Freude. Doch was gibt es eigentlich für kreative Ideen, wenn man einmal keinen Kalender oder ein Fotobuch verschenken möchte?

1. Foto auf Holz übertragen

Wer handwerklich geschickt ist und Zeit mitbringt, der kann mit etwas Aufwand ein Foto, das von einem Laserkopierer ausgedruckt wurde, auf ein Holzstück übertragen. Das kann man als Tischkarte bei Feiern nutzen, als besonderen Deko-Hingucker oder bei einem größeren Stück auch als Bild oder Buchstütze. Hier ist Individualität gleich doppelt garantiert, zum einen durch das Foto und zum anderen durch die Struktur des Holzes.

2. Fotofliesen als Untersetzer

Eine etwas andere Weise, Fotos zu präsentieren, sind Fotofliesen. Man kann sie wunderbar als Untersetzer für Gläser oder Tassen benutzen. Mit einem Urlaubsfoto mit Landschaften, bekannten Sehenswürdigkeiten oder witzigen Schnappschüssen erinnern sie an die schönste Zeit des Jahres. Brautpaare können sie als Geschenk an die Gäste verteilen oder man kann damit eine Bilderserie an die Wand hängen.

3. Collagen auf ungewöhnlichen Materialen

Statt ein Foto in einem großen Format kann man die großen Formate auch dazu nutzen, eine Collage zu erstellen. Die Highlights einer Traumreise, die Hochzeit oder Taufe des ersten Kindes, unterschiedliche Varianten eines bestimmten Motivs, all das eignet sich wunderbar für eine Collage. Statt nur auf hochwertigem Fotopapier als Poster kann man Bilder mittlerweile auch auf andere Materialien drucken lassen. HappyFoto bietet Drucke auf Leinwand, Hartschaum, Acryl oder sogar Alu an. Damit wertet man mit tollen Bildern sein Zuhause auf und hat dabei eine ganz eigene Beziehung zu dem Bild. Jedes Mal werden beim Betrachten Erinnerungen wach.

4. Magnete für den Kühlschrank

Kühlschrankmagnete sind beliebte Mitbringsel, aber viel persönlicher ist es, die eigenen Fotos am Kühlschrank hängen zu haben. Witzige Fotos von der letzten Party, schöne Aufnahmen vom letzten Familienessen oder exotische Früchte, die man auf der letzten Reise ausprobiert hat, bieten sich als Deko oder als kleine Aufmerksamkeit an.

5. T-Shirts für den Junggesellenabend

Als Braut oder Bräutigam ist es Ehrensache, den Abschied von der Freiheit groß zu feiern. Man zieht mit den besten Freundinnen oder Kumpels durch die Nacht und spendiert ihnen einen Einheitslook. Witzig bedruckte T-Shirts zeigen anderen, dass ein besonderer Abend ist und garantieren ein wenig Narrenfreiheit.

6. Jausenbox

Gerade Kindern kann man die Pausenbrote mit einer schönen Jausenbox schmackhaft machen. Wenn das Haustier auf dem Deckel abgebildet ist oder ein Bild vom Kind mit Freunden, beim Spielen oder Sport, dann schmeckt es noch einmal so gut. Und auch der Bergfex hat lieber seine Jause in einer persönlichen Box statt nur in ein Butterbrotpapier gewickelt, wenn er auf Tour geht.