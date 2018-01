Zwischen beeindruckender Bergkulisse, blauem Himmel und perfektem Pulverschnee fehlt den meisten nur noch das Selfie für den geliebten Social Media Account. Auf der Suche nach dem idealen Platz scheuen viele Wintersportler kein Risiken. Weil Sicherheit immer vor geht, gibt es auf der Lagalb, welche die steilste Piste der Alpen beherbergt, nun eine "Safe-Selfie-Station".

Je spektakulärer der Schnappschuss, desto mehr Klicks und Likes in den Sozialen Netzwerken. Waghalsige Zwischenstopps gefährden aber nicht nur die Knipser selbst, sondern auch alle anderen Wintersportbegeisterten.

© Joseph Khajshouri



Ein Schweizer Skigebiet hat sich dem Dilemma angenommen. Eine einfache Erfindung soll für mehr Sichherheit auf der Lagalb, die auf fast 3.000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, sorgen. Dort befindet sich nicht nur die steilste Piste der Alpen, sondern seit dem 23. Dezember auch eine sogenannte "Safe-Selfie-Station".

» So geht abenteuerliche Selbstdarstellung ohne Risiko «

Die kreisförmige Konstruktion aus Edelstahl hat einen Durchmesser von rund zwei Metern und bietet uneingeschränkte Aussicht auf die atemberaubende Bergkulisse - direkt von der schwarzen Piste aus.

© Joseph Khajshouri



“Unsere Besucher können nun bei ihrem Ausflug auf die Lagalb einen kurzen Halt einlegen und vor dem wunderschönen Panorama in sicherem Rahmen ein Selfie schießen” so Markus Moser, Geschäftsführer der Corvatsch AG, stolz. So geht abenteuerliche Selbstdarstellung ohne Risiko.