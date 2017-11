Ein Kunstwerk in der U2-Station Schottenring ist den Opfern der Nazis gewidmet. Das Forschungsprojekt dazu zeigt Haus für Haus, Wohnung für Wohnung, was den Juden aus der Herminengasse im 2. Bezirk passierte. Viele Namen fehlen noch.

Am Anfang stand die Idee, auf eine dunkle Seite der Geschichte der Stadt und ihre Opfer aufmerksam zu machen. Diese Geschichte ist in uns, bewusst oder nicht bewusst, auch dann, wenn man nichts damit zu tun haben will. Am nördlichen Ausgang der U-Bahn-Station Schottenring, im 2. Bezirk, liegt die Herminengasse. Unscheinbar, ohne besondere Bekanntheit, ohne Berühmtheiten, die dort gelebt haben. Ganze 200 Meter lang.

Die Wiener Linien wollten mit mehr als nur einer Gedenktafel an das Schicksal der jüdischen Bewohner und Bewohnerinnen der Leopoldstadt erinnern. Geschäftsführer Günter Steinbauer sagt: "Es schien wirkungsvoller und nachhaltiger, sich dem Thema der Vertreibung, Deportation und Vernichtung in einer künstlerischen Formensprache zu nähern, als belehrend mit erhobenem Zeigefinger." In Kooperation mit der Institution KÖR ("Kunst im öffentlichen Raum") wurde die deutsche Künstlerin Michaela Melián mit dem Projekt Herminengasse beauftragt. Anfangs wusste man von 800 Jüdinnen und Juden, die zwischen 1938 und 1945 hier lebten oder in Sammelwohnungen einquartiert wurden und von den Nazis deportiert wurden. Aber waren das alle?

Die Historikerin Tina Walzer begann zu forschen. Sie sollte Namen und Schicksale eruieren. Es wurde eine ein Jahr dauernde Suche, und sie ist nicht abgeschlossen: "Wir kennen jetzt 1.483 verfolgte Personen. Aber es sind sicher einige Hundert mehr."

Auf Spurensuche

Ausgangspunkt der Forschung waren die Daten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW): Von 662 Menschen, die direkt aus den Wohnungen in der Herminengasse deportiert worden waren, wurden 631 ermordet, 31 überlebten. Tina Walzer und ein StudentInnenteam suchten Meldezettel aus der Zeit. Aber das Meldearchiv ist nicht nach Adressen, sondern nach Namen geordnet. Man kann nur nach Menschen suchen, deren Namen man kennt. Kinder finden sich darin nur, solange sie minderjährig waren. Untermieter tauchten höchstens zufällig auf. Telefon-und Adressbücher listen nur die Besitzer eines Telefonanschlusses auf. Im Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde fanden sich "Hauslisten", Deportationslisten und "Auswanderungsfragebögen". "Wohin wollen Sie auswandern?", lautete eine Frage. Heute weiß man: Viele Wünsche erfüllten sich nicht. Die Jüdinnen und Juden wurden deportiert.

"Für mich eröffnet sich durch die Suche nach den Verfolgten der Herminengasse der ganze Abgrund des NS-Regimes", sagt Tina Walzer. "Hier taucht alles auf, was den Menschen, die die Nazis als Juden klassifizierten und verfolgten, angetan wurde: Berufsverbot, Verbot des Schulbesuchs, Enteignung, Wohnungsverlust, Vertreibung. Die Rettungsversuche für Kinder: Die Kleineren versuchte man, mit Kindertransporten nach England zu schicken. Die Burschen ab 16 Jahren versuchten, nach Palästina zu gelangen."

Auseinandergerissen

Familien wurden auseinandergerissen: Die Männer der mittleren Generation versuchten, ins Ausland zu fliehen, um ihre Familien nachzuholen. Zurück blieben die Alten, weil sie den Jungen den Vortritt ließen oder weil sie nicht mehr reisen konnten, die Kinder und die Frauen, die sich um die Großelterngeneration und die Kinder kümmerten. Die Alten und die Babys starben irgendwann. Vielen Männern gelang die Flucht ins Ausland nicht, sie endeten in Konzentrationslagern. Die Mütter mit ihren Kindern meist auch.

Zwischen den Häusern mit Sammellagern, zwischen den Wohnungen, in die Juden gepfercht wurden, lebten andere Wiener, völlig unbehelligt. Später wollten sie nichts gemerkt haben. Der ganze Schrecken dieser Zeit tut sich in den Meldedaten auf. Walzer sagt: "Das hat alles in der Herminengasse stattgefunden, wir können es, Haus für Haus, Wohnung für Wohnung, nachvollziehen. Und das ist nur eine Gasse. 66.000 Juden fielen den Nazis zum Opfer. Das war für mich immer eine abstrakte Zahl. Das ist sie jetzt nicht mehr."

Michaela Meliáns Kunstwerk ist an den Wänden des U-Bahn-Ausgangs Herminengasse zu sehen. Sie zeigt Häuser, von denen Linien -für jede Person eine - in Ghettos oder Konzentrationslager führten. Die Wiener Linien geben dazu eine Publikation heraus. Von manchen der 1.483 Aufgespürten weiß man nur: "Ausgezogen nach , am ". Nicht aber, wann sie starben. "Es ist wichtig, die Menschen zu finden", meint Walzer, "um zu erfahren, wer sie waren, und sie in die Geschichte der Stadt zu integrieren." Sie waren Teil der Stadt.