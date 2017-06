Forscher der Technischen Universität (TU) Wien haben ein Verfahren zur Erzeugung eines wasserstoffreichen Gases aus Biomasse entwickelt, das künftig in der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt werden soll. Zusammen mit der voestalpine soll nach den ersten Entwicklungsschritten an der Technologie weiter geforscht werden, um langfristig den Erdgaseinsatz zu reduzieren, wie es seitens der Uni hieß.

Im Rahmen des in Wien auch mit Hilfe einer eigenen Forschungsanlage mit einer Gesamthöhe von sieben Metern entwickelten Verfahrens wird Biomasse, wie etwa Hackschnitzel, unter hohen Temperaturen so umgewandelt, dass zwei voneinander getrennte Gasströme entstehen. Im Zuge dieses sogenannten Reformingprozesses entstehen ein wasserstoffreiches Produktgas sowie ein CO2-reiches Abgas. Vor allem für ersteres seien laut der Aussendung vom Mittwoch mehrere Verwendungsoptionen in Hüttenwerken denkbar.

"Chemisch betrachtet ist der wesentliche Reaktionsschritt im Hochofenprozess die Reduktion des Eisenerzes. In natürlichem Erz liegt Eisen in Form von Eisenoxid vor, man muss daher zunächst die Sauerstoffatome von den Eisenatomen trennen", so Johannes Schmid, Projektleiter vom Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften der TU. Dafür braucht es den Kohlenstoff aus dem Koks. Es sei allerdings auch möglich, bis zu bestimmten Mengenanteilen Wasserstoff als Reduktionsmittel einzusetzen.

Hier käme das Produktgas der Wissenschafter ins Spiel, wobei bis dahin noch viel Entwicklungsarbeit nötig ist, wie die Forscher festhalten: "Wir konnten nun jedenfalls zeigen, dass sich ein Reduktionsgas mit Hilfe eines neuen Verfahrens aus Biomasse gewinnen lässt. Unser Produktgas ist nach unseren Messungen prinzipiell als zusätzlicher biogener Energieträger geeignet", erklärten die Projektmitarbeiter Florian Benedikt, Josef Fuchs und Stefan Müller. Die Qualität des umweltfreundlicheren Gases aus erneuerbaren Energieträgern entspreche zumindest dem, was Projektpartner voestalpine momentan für verschiedene Prozessschritte nützt. Eine potenziell noch bessere CO2-Bilanz werde erreicht, wenn das im zweiten Gasstrom enthaltene CO2 abgeschieden oder noch weiter verarbeitet wird, was mit dem neuen Verfahren möglich sei.

Ein Knackpunkt für den zukünftigen Einsatz in der Industrie sei allerdings noch die Wirtschaftlichkeit: "Für hochwertige Biomasse wie Holzhackschnitzel sind Umsetzungsperspektiven unter den aktuellen Rahmenbedingungen jedoch nicht wirtschaftlich darstellbar. Deshalb sind weiterführende intensive Forschungsarbeiten nötig, um auch kostengünstige biogene Rohstoffe nutzbar zu machen", erklärte Schmid.

(S E R V I C E - Weitere Informationen zu dem Projekt: http://www.dualfluid.at)