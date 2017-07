Nico Rosberg zieht es an die Uni

Nico Rosberg plant ein kleines Studium in Stanford - "Der Oberhammer, welche Brains dort studiert haben."

Der deutsche Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (32) will nach dem Rücktritt vom Profisport ein Wirtschaftsstudium in Kalifornien absolvieren. "Nächstes Jahr möchte ich an der Stanford Business School in einem Kompaktkurs studieren", sagte er dem Magazin "Gala". "Ich habe den Campus besucht, ein Wirtschaftsprofessor hat mich herumgeführt. Der Oberhammer, welche Brains dort studiert haben."



Gerade sei er im Silicon Valley bei San Francisco gewesen, dem wohl bedeutendsten Zentrum der globalen IT- und High-Tech-Industrie. "Diese Reise stand schon immer auf meiner Bucket List." Beeindruckt habe ihn, dass die Unternehmer dort "furchtlos" seien: "Keiner von ihnen hat Angst vorm Scheitern oder Versagen. In unserer Kultur empfinde ich das gänzlich anders."