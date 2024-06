Formel-1-Film mit Brad Pitt ab 25. Juni 2025 in den Kinos

Der noch namenlose Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle wird in den meisten Weltregionen am 25. Juni 2025 in die Kinos kommen und zwei Tage später in Nordamerika anlaufen. Das teilten die Formel 1 und Apple Films am Dienstag mit. Der Film wird in Zusammenarbeit mit den Teams und Fahrern gedreht, Regie führt Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"). Co-Produzent neben Jerry Bruckheimer ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Wegen eines fast viermonatigen Streiks in Hollywood waren die Dreharbeiten ins Stocken geraten. In dem Film wird Pitt einen Piloten in den 1990er-Jahren spielen, der einen schweren Unfall hatte. Danach tritt er zunächst in anderen Serien an, bis ein Freund, der gleichzeitig Teamchef eines erfolglosen Rennstalls ist und gespielt wird von Javier Bardem, ihn in die Formel 1 zurückgeholt. An Pitts Seite sind auch Damson Idris oder Kerry Condon zu sehen.

Die Formel 1 hofft, dass der Film ähnlich wie die Netflix-Serie "Drive to Survive" eine große Anziehungskraft bei jüngeren Zielgruppen entwickeln wird. Es handelt sich um den ersten großen Formel-1-Film seit "Rush" (2013), in dem das WM-Duell 1976 zwischen Niki Lauda und James Hunt thematisiert wird.