Nach dem endgültigen Abschied von Felipe Massa wird heuer erstmals seit 1969 kein brasilianischer Fahrer in der Formel 1 fahren. Und wie die vergangenen sieben Jahre wird wieder kein österreichischer Pilot an den Start gehen. Die Startnummer 1 wird nicht im Feld vertreten sein, denn Titelverteidiger Lewis Hamilton tritt mit Nummer 44 an. Mit Charles Leclerc aus Monaco bei Sauber und dem Russen Sergej Sirotkin bei Williams sind gehen heuer zwei Neulinge an den Start.

