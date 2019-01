Ford macht der Abschwung des Automobilmarktes zu schaffen. Zum Jahresschluss rutschte der zweitgrößte US-Autobauer in die roten Zahlen, unter dem Strich stand ein Verlust von 116 Mio. Dollar (102 Mio. Euro), wie Ford am Mittwoch bekannt gab. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 2,5 Mrd. Dollar angefallen. In allen wichtigen Regionen geriet Ford unter Druck.

Lediglich der Heimatmarkt USA bildete eine Ausnahme. "Es war kein Jahr, mit dem wir glücklich waren und das setzte sich im vierten Quartal fort", sagte Finanzchef Bob Shanks. Auch heuer könnte holprig werden, räumte er ein. Mit Produktionsunterbrechungen wegen Streiks in Ländern, in denen das Geschäft neu aufgestellt werden soll, sei zu rechnen.

Umbau des Europa-Geschäfts

Erst kürzlich hatte Ford den Umbau des Europa-Geschäfts angekündigt, das hohe Verluste schreibt. Tausende Arbeiter fürchten seitdem um ihre Jobs. Bei der Neuaufstellung soll auch die mit Volkswagen angestrebte Allianz helfen.

Der größte Fehlbetrag fiel im vierten Quartal in Asien mit einem Minus von 381 Mio. Dollar an. In China, dem weltweit größten Automarkt, war der Neuwagenabsatz im vergangenen Jahr erstmals seit den 1990er-Jahren gesunken.

Auch Hyundai schwächelt

Das bekam auch Hyundai zu spüren: Erstmals seit acht Jahren rutschte der südkoreanische Autobauer wegen schleppender Verkäufe in China im vierten Quartal in die roten Zahlen. Netto betrug das Minus 115 Mio. Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Gewinn gerechnet. Das operative Ergebnis fiel im Schlussquartal um 35 Prozent auf 444,4 Mio. Dollar. Im vergangenen Jahr verkaufte Hyundai in China 790.000 Fahrzeuge und damit deutlich weniger als die angepeilten 900.000 Autos.