Tom Brady, der erfolgreichste Football-Spieler in der Geschichte der National Football League (NFL), macht Schluss. Genau ein Jahr nach seinem ersten Rücktritt erklärte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers seine Karriere endgültig für beendet. "Ich höre für immer auf", sagte Brady in einem am Mittwoch veröffentlichten, 53 Sekunden langen Video auf Twitter. Mit sieben Super-Bowl-Siegen ist er Rekordhalter, daneben gehören dem 45-Jährigen zahlreiche weitere Bestmarken.

"Ich danke Euch, dass Ihr mir erlaubt habt, meinen absoluten Traum zu leben", sagte der Kalifornier. Dann stockte seine Stimme. Vor gut zwei Wochen war Brady durch das 14:31 mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys im Play-off der NFL ausgeschieden.

Am 1. Februar 2022 hatte Brady die gleiche Ankündigung gemacht, erklärte dann aber 40 Tage später, er werde doch weitermachen. Der Kalifornier hatte 20 Jahre bei den New England Patriots verbracht, ehe er 2020 nach Florida gewechselt war. Mit den "Bucs" gewann er dann 2021 seine letzte Super Bowl. Seine Entscheidung sei endgültig, betonte er nun. "Ich weiß, dass es beim letzten Mal schon eine ziemlich große Sache war."

US-Medien hatten zuletzt bereits über das Karriereende spekuliert, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team schien möglich. Der erhoffte achte Super-Bowl-Triumph bleibt ihm nun verwehrt, kein anderer noch aktiver Profi in der NFL kommt auf mehr als drei.

Brady ist zudem der Quarterback mit den meisten NFL-Siegen (251), den meisten Touchdowns (649), den meisten versuchten Pässen (12.050), den meisten erfolgreichen Pässen (7.753) und den meisten Pass-Yards (89.214). Sämtliche Zahlen beziehen sich nur auf Spiele im Grunddurchgang.

Zu Beginn seiner Karriere hatte eine derartige Laufbahn niemand vorhergesehen: Als unauffälliger, athletisch unterdurchschnittlicher Quarterback der University of Michigan wurde Brady im NFL-Draft 2000 erst in der sechsten Runde als Nummer 199 von den Patriots ausgewählt.