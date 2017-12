Föhnsturm - 1.000 Haushalte in Kärnten ohne Strom

Starker Föhnsturm hat am Montag zu Stromausfällen in Kärnten geführt. Wie Josef Stocker, Sprecher des Landesenergieversorgers Kelag, auf APA-Anfrage sagte, waren am Nachmittag etwa 1.000 Haushalte ohne Strom. Auf der Villacher Alpe wurden Windspitzen von mehr als 140 km/h gemessen.

Besonders vom Sturm betroffen waren die Karawanken und das Rosental, in einigen Gemeinden in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt, aber auch in der Innerkrems (Bezirk Spittal an der Drau) wurden Stromleitungen beschädigt. Die Kelag sei jedenfalls "in Bereitschaft", sollten noch mehr Störungen auftreten, so Stocker.