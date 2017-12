Föhnsturm - Erhebliche Lawinengefahr in Tirol

Der Föhnsturm hat am Montag in Tirol verbreitet für erhebliche Lawinengefahr, also Stufe "3" der fünfteiligen Gefahrenskala gesorgt. Diese werde laut den Experten des Landes im Tagesverlauf mit den prognostizierten Schneefällen noch einmal ansteigen.

Die Hauptgefahr gehe von frischen und älteren Triebschneeansammlungen aus, hieß es. Diese könnten bereits durch geringe Zusatzbelastung, also schon durch einen einzelnen Wintersportler ausgelöst werden. Gefahrenstellen waren in steilen Hängen und Kammlagen aller Expositionen zu finden.

Zunehmend sei auch mit Selbstauslösungen von Lockerschnee- bzw. Schneebrettlawinen zu rechnen. In steilen Wiesenhängen vereinzelt mit Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen. Die Experten rieten von Skitouren und Variantenfahrten ab. Mit ergiebigem Neuschnee werde die Lawinengefahr weiter ansteigen, prognostizierten die Experten.