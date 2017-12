FN-Vize Aliot zieht Koalition wie in Österreich in Erwägung

Der Vizeparteichef der französischen Front National (FN), Louis Aliot, zieht eine Regierungsbeteiligung seiner Partei nach österreichischem Vorbild in Erwägung. In Fragen der "Einwanderung", der "Verwaltung öffentlicher Gelder" und der "Wiederherstellung der staatlichen Autorität" könne man sich in Zukunft "vielleicht" eine Zusammenarbeit mit den Republikanern vorstellen, so Aliot am Dienstag.

Die konservativen Republikaner verweigerten noch den Dialog, "am Ende" werde es aber "wie in Österreich" zwangsläufig einen Dialog zwischen den beiden Parteien geben, meinte der Vizechef der Rechtspopulisten gegenüber dem französischen Fernsehsender BMFTV. Vom Journalisten Jean-Jacques Bourdin auf die historischen Wurzeln der FPÖ angesprochen, meinte Aliot: "Wir werden die Österreicher nicht belehren wollen, wo wir doch selbst einen Präsidenten gehabt haben (Francois Mitterrand, Anm.), der von Marschall (Philippe, Anm.) Petain ausgezeichnet worden ist." (Der Chef des Vichy-Regimes wurde in Frankreich als Nazi-Kollaborateur zum Tode verurteilt.) "Die FPÖ ist keine rechtsextreme Partei", sagte Aliot, "genauso wenig wie die Front National."

Das Bekenntnis zu Europa, das die FPÖ abgegeben hat, ist für den Lebensgefährten von Parteichefin Marine Le Pen kein Problem. "Ich glaube, das war der Deal, der ausgehandelt wurde: Nicht zu sehr auf Europa hinhauen, damit die Koalition hält." Aber das Problem sei nicht Europa, sondern die Europäische Union, die als "System der Machtorganisation" nicht funktioniere, so Aliot.

Bereits am Wochenende hatten sich mehrere der FN nahestehende Persönlichkeiten erfreut über die Regierungsbeteiligung der FPÖ gezeigt und daraus Schlussfolgerungen für die künftige Strategie der Partei gezogen. Der rechte Bürgermeister des südfranzösischen Beziers, Robert Menard, schrieb etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Die Allianz der Rechten funktioniert. Folgen wir diesem schönen Beispiel. Seien wir intelligent." Jacques Bompard, Bürgermeister der ebenfalls südfranzösischen Stadt Orange, meinte: "Das, was in Frankreich unmöglich erscheint - ein Regierungsbündnis zwischen Konservativen und der patriotischen Rechten - wird unter den verblüfften Blicken aller Verfechter des obsoleten sozialdemokratischen Konsenses Realität."

Le Pen hatte sich bis vor kurzem gegen eine Allianz mit den Konservativen ausgesprochen, da sie die FN als Partei jenseits des klassischen Rechts-Links-Schemas positionieren hatten wollen. Das schwache Abschneiden bei der zweiten Runde der französischen Präsidentschafswahlen und bei den Parlamentswahlen leiteten allerdings eine Neuorientierung ein.

Generell sind die Überlegungen Aliots aber eher hypothetischer Natur. Obwohl die Republikaner mit der Wahl ihres neuen Parteichefs Laurent Wauquiez nach rechts gerückt sind, wies Parteisprecher Geoffroy Didier bereits darauf hin, dass man sich mit der FN nicht verbünden werde. Die Republikaner würden außerdem "sehr aufmerksam" beobachten, was in Österreich passiere.