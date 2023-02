Flury gewann WM-Abfahrt - Silber für Ortlieb

Gold in der Abfahrt der Alpinen Ski-WM in Meribel ist überraschend an Jasmine Flury gegangen. Die 26-jährige Nina Ortlieb setzte indes am Samstag die Erfolgsserie der ÖSV-Frauen fort und landete nur 4/100 hinter der Schweizerin auf dem Silberrang. Bronze ging an Corinne Suter (+0,12). Topfavoritin Sofia Goggia verhinderte bei der Einfahrt in den Zielhang bei einem Einfädler einen Sturz nur knapp und wurde disqualifiziert.

Österreichs Frauen beeindruckten mit Kompaktheit im vordersten Feld, Vierte wurden ex aequo die WM-Super-G-Bronzene Cornelia Hütter und Mirjam Puchner (je +0,37). Auf Platz sieben kam Stephanie Venier (+0,57), die im letzten Abdrücken auf den WM-Zug aufgesprungen und sich in der teaminternen Qualifikation am Donnerstag durchgesetzt hatte.

"Die Anspannung beim Zuschauen ist extrem groß. Ich ärgere mich ein bisserl, es wäre mehr drinnen gewesen", sagte die Vorarlbergerin Ortlieb in einem ersten TV-Interview. Sie hatte sich erst am 21. Jänner bei einem Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo eine Gehirnerschütterung zugezogen, es war ihr erster Start bei einem Großereignis. Und eine große Genugtuung, nachdem sie sich im Jänner 2021 im rechten Knie das vordere Kreuzband, das Innenband, den Außenmeniskus und die Patellasehne gerissen hatte. Und einen harten Weg zurück hatte.

Flury war in diesem Winter in Abfahrten Vierte und Zehnte in St. Moritz sowie Zehnte in Lake Louise. Bei ihren bisherigen WM-Einsätzen kam sie über Platz zwölf 2017 in St. Moritz in der Abfahrt nicht hinaus.

Für Österreich war es die bereits fünfte Medaille in Meribel/Courchevel, Silber hatte auch Marco Schwarz in der Kombination geholt. Bronze ging jeweils in der Kombination an Ricarda Haaser und Raphael Haaser sowie im Super-G an Hütter.