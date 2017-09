Flugzeugteil stürzte auf Fabrik bei Tokio

Ein drei Kilogramm schweres Flugzeugteil ist in der Nähe von Tokio auf eine Fabrik gestürzt. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft All Nippon Airways am Donnerstag. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche.

Das Teil der Verkleidung wurde dem Sprecher zufolge auf einem Fabrikgelände in der Nähe des Flughafens Tokio-Narita gefunden. Demnach stammt das Teil von einer Boeing 767 der All Nippon Airways, die im Südosten Chinas gestartet war.

Am vergangenen Wochenende hatte sich ein Teil einer Boeing 777 der Gesellschaft KLM Royal Dutch Airlines kurz nach dem Start von einem japanischen Flughafen gelöst und war auf ein Auto gestürzt.