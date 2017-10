Ein Passagierflugzeug der Billigfluglinie Ryanair ist am Mittwoch wegen eines vermutlich falschen Sicherheitsalarms auf dem Weg nach London umgeleitet worden. Die Maschine war vom litauischen Kaunas unterwegs zum Londoner Flughafen Luton. Stattdessen landete das Flugzeug bereits im weiter östlich gelegenen Flughafen London-Stansted, wie die Polizei in der Grafschaft Essex per Twitter mitteilte.

Militärjets begleiteten das Flugzeug. Der Flug sei gemäß Sicherheitsvorschriften umgeleitet worden, nachdem litauische Behörden einen "vermutlich falschen Sicherheitsalarm" erhalten hätten, sagte ein Ryanair-Sprecher. "Das Flugzeug ist normal in Stansted gelandet und die Passagiere werden per Bus nach Luton gebracht."