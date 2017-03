Flughafen-Streiks in Berlin

Der Streik des Bodenpersonals an Berliner Flughäfen am Freitag betrifft auch zahlreiche österreichische Passagiere. So wurden alle 24 Verbindungen zwischen Wien und Berlin abgesagt, wie ein Sprecher des Flughafens Wien zur APA sagte.

Konkret fallen am heutigen Freitag 12 Hin- und 12 Rückflüge zwischen den beiden Hauptstädten aus. Der Flughafen Wien rät Passagieren, sich beim Airport oder der Fluglinie über den Stand der Dinge zu informieren. Die Situation am Flughafen sei aktuell, am Freitag in der Früh, "beruhigt".

Der Wiener Airport geht davon aus, dass der Flugverkehr nach Streikende rasch wieder aufgenommen wird. Nach derzeitigen Informationen soll nur am Freitag gestreikt werden.

Auch die Bundesländer-Airports sind vom Streik in Berlin betroffen. So fallen etwa die Flüge von Graz, Salzburg und Innsbruck aus. Von Linz und Klagenfurt gibt es (heute) keine Verbindungen nach Berlin.