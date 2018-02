Fluggäste von Air France müssen am Donnerstag mit Ausfällen rechnen: Wegen eines Streiks des Bordpersonals wird voraussichtlich jeder zweite Langstreckenflug von Paris aus gestrichen, wie die Gesellschaft mitteilte. Auch jeder vierte Mittelstreckenflug dürfte demnach ausfallen. Zudem ist mit Verspätungen zu rechnen.

Alle Piloten und das Flugpersonal sind von den Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld, Air France bietet ein Plus von einem Prozent an. Besonders Verbindungen am größten Pariser Flughafen Charles de Gaulle sind nach Angaben der Airline von dem Ausstand betroffen. Die Gesellschaft bietet Kunden unter bestimmten Bedingungen eine kostenlose Umbuchung an, Informationen dazu soll es auf der Website geben.