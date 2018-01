Flüchtlinge: Schiff mit acht Leichen in Catania eingetroffen

Ein Schiff der italienischen Küstenwache mit acht Leichen an Bord, die nach einem Unglück 30 Seemeilen nördlich von Tripolis geborgen wurden, ist am Montag im Hafen der sizilianischen Stadt Catania eingetroffen. Die Toten sind alles Frauen, berichteten italienische Medien. An Bord befanden sich 86 Überlebende, darunter auch zahlreiche Kinder und Frauen.

Bei der ersten Flüchtlingstragödie des neuen Jahres im Mittelmeer sind vor der libyschen Küste mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, dutzende Menschen werden noch vermisst. Ihr Schlauchboot war untergegangen. Am Sonntag wurden zwei weitere Schlauchboote vor der libyschen Küste von Libyens Küstenwache aufgegriffen.