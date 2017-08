Flüchtlinge - 9,3 Mio Euro Hilfe für Unterstützung in Griechenland

Die EU-Kommission hat am Freitag weitere 9,3 Millionen Euro an Dringlichkeitsunterstützung für Flüchtlinge in Griechenland bereitgestellt. Mit dem Geld sollen Dienste auf den griechischen Inseln finanziert sowie der Transport, die Wohnmöglichkeiten und Hilfsdienste für Kandidaten der Umverteilung sowie Bildung für Flüchtlingskinder erleichtert werden.

Insgesamt hat die EU bisher 1,3 Milliarden Euro an Unterstützungsgeldern für Griechenland zum Umgang mit der Flüchtlingskrise und der Sicherung der Außengrenzen ausgegeben.