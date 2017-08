Rania ist 22, geflüchtet aus Syrien. In einem Video dokumentierte sie ihre Flucht. Der Film machte sie über Nacht bekannt. Wie geht es der jungen Frau heute? News traf sie in ihrer Wohngemeinschaft.

Mit dem Filmmaterial über ihre Flucht von Syrien nach Österreich ist Rania Mustafa Ali über Nacht bekannt geworden. Die britische Zeitung Guardian veröffentlichte das Video am vergangenen Mittwoch auf ihrer Facebookseite. Seitdem wurde es mehr als 2,5 Millionen Mal aufgerufen.

News hat die heute 22-Jährige in Wien getroffen.

© Matt Observe

Rania Mustafa Ali steht mitten in ihrem WG-Zimmer. Es ist spärlich eingerichtet. Bett, Kasten, Schreibtisch. Ein paar Bücher darauf. Rania fühlt sich wohl. Ihr Reich, ihr Rückzugsort. Sie wirkt schüchtern, ist von dem Rummel etwas überrascht. Sie freut sich aber, dass sie so viele Menschen erreicht hat. „Ich hatte die Idee für den Film. Er sollte die Flucht aus meiner Perspektive zeigen“, sagt Rania Mustafa Ali. Seit vergangenem Juni ist sie in Österreich. Sie hat eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre bekommen. Fünf Mal die Woche geht sie zum Deutschkurs, Sprachniveau B1. Das bedeutet: Sie versteht schon etwas und kann sich auf einfache Weise zu vertrauten Themen äußern. Das reicht aber nicht mal für einen Job bei McDonalds. Da hatte sie sich beworben und eine Absage kassiert. Rania Mustafa Ali träumt von einem Hochschulstudium. Sie möchte Journalistin werden.

© Matt Observe

Die 22-Jährige ist glücklich in Wien zu sein, aber sie vermisst täglich ihre Familie. „Wenn ich telefoniere, kommen mir die Tränen und es dauert, bis ich sprechen kann“, sagt Rania. Ihr Vater, ein pensionierter Lehrer, und die fünf Geschwister sind noch immer in Kobane, Syrien. Die Mutter ist schon vor Jahren gestorben. Ranias Familie lebt jetzt bei einem Onkel. Das eigene Haus ist zerbombt. Sie sind nicht geflohen, weil Ranias jüngere Schwester eine Gehbehinderung hat. „Mein Vater wollte sie nicht alleine lassen und meine anderen Geschwister sind noch jünger. Die können nicht ohne unseren Vater leben“, sagt Rania.

© Matt Observe

Die Familie ist stolz auf die 22-Jährige. „Aber einigen Nachbarn aus Kobane gefiel das Video nicht. Sie kritisieren, dass ich mich damit in den Mittelpunkt spielen würde, oder so ähnlich“, erzählt Rania Mustafa Ali. Kurzzeitig schaut sie etwas traurig aus, aber nur einen Moment. Dann zückt sie ihr Handy und strahlt über das ganze Gesicht: „Der Game of Thrones-Star Liam Cunnigham hat mein Video auf Twitter geteilt.“ Von der Fantasy-Serie ist Rania ein so großer Fan, dass sie sogar eine DVD mit auf die Flucht nahm.

Das Video