Fluchen verboten? Von wegen! Der britische Psychologe Richard Stephens fand heraus, dass ein von Herzen kommendes "Fuck" nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper gut tun kann. Warum wir uns gelegentlich kein Blatt vor den Mund nehmen, es mit dem Fluchen aber keinesfalls übertreiben sollten.

Der an der University of Keele tätige Psychologe machte einen Test. Er hielt zwei Gruppen von Personen dazu an, die Hände in eiskaltes Wasser zu halten. Die eine Gruppe durfte nicht nur, ja sie musste dabei sogar fluchen, wie "spiegel.de" berichtet. Die andere durfte nur neutrale Wörter benutzen, um ihrem aktuellen Empfinden Ausdruck zu verleihen. Was man dabei nicht vergessen darf: Derart kaltes Wasser kann mit der Zeit ganz schön schmerzen.

Darum lindert Fluchen Schmerzen

Das Ergebnis war erstaunlich: Die fluchende Gruppe hielt nicht nur länger durch - im Schnitt ließ sie die Hände 40 Sekunden länger im eiskalten Wasserbad verweilen. Sie gab auch an, während des Versuchs weniger Schmerz empfunden zu haben. Ausgiebiges Fluchen, so schlussfolgerte der Psychologe, trägt demnach zur Schmerzlinderung bei.

Warum? Etwa weil man beim Fluchen Dampf ablassen kann? Das Gegenteil ist laut Stephens der Fall: Während wir uns nämlich einer wilden Schimpftirade hingeben, reagiert unser Körper mit physischen Stressreaktionen. Der Körper beginnt zu schwitzen, das Herz zu rasen. Gleichzeitig werden Adrenalin und Cortisol, aber auch Endorphine produziert. Letztere wirken bekanntlich schmerzlindernd.

Schimpfwörter lassen uns länger durchhalten

In einem weiteren Versuch ließ Stephens die Testpersonen auf einem Hometrainer radeln. Nach einiger Zeit erhöhte er den Schwierigkeitsgrad. Erneut zeigte sich: Die fluchende Truppe hielt länger durch. Die Verwendung von Schimpfwörtern steigert also auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Bei den meisten, nicht aber bei allen Versuchsteilnehmern.

Um herauszufinden, warum dem so ist, mussten die Teilnehmer der fluchende Gruppe nochmals ihre Hände ins Eiswasser tauchen. Und verraten, wie oft sie im Alltag Schimpfwörter gebrauchen. Das Ergebnis: Jene, die normalerweise seltener fluchten, hielten beim Experiment länger durch. Was für uns so viel bedeutet wie: Fluchen erlaubt - aber bitte mit Maß und Ziel!