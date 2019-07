Anmachsprüche verfolgen alle das selbe Ziel: Sie sollen ein Gespräch mit einer Frau eröffnen, aus dem sich etwas entwickeln könnte. Warum die auswendig gelernten Sätze nur selten von Erfolg gekrönt sind und wie man es besser ausdrücken kann, erklärt Dating-Experte Aron Mahari.

1. "Darf ich dir einen Drink ausgeben?"

Eigentlich ein recht geläufiger Satz. Und viele Frauen würden sich sogar freuen ihn zu hören. Der Dating-Coach sieht den Annäherungsversuch kritisch. Übersetzt heiße er nichts anderes als "Ich will mir deine Aufmerksamkeit erkaufen, bitte verbringe die Zeit eines Getränks mit mir". Und dieser Ansatz sei definitiv nicht erfolgversprechend, wenn man Dates bekommen möchte oder eine intime Beziehung aufbaut will.

2. "Kannst du mir deine Handynummer geben?"

Manche Männer konfrontieren Frauen völlig aus dem Nichts mit diesem Satz. Der Grund: Sie sehen Handynummern als Trophäen an. In der Realität bringe so eine Sammlung jedoch rein gar nichts. "Eine Telefonummer ist nichts wert, wenn man sich nicht vorher die Mühe macht, die Frau anzusprechen und kennenzulernen. Nur so kann man auch beurteilen, ob man die Nummer überhaupt haben will", sagt Mahari.

3. "Weißt du, wie man am schnellsten zum Bahnhof kommt?"

Männer die einen Vorwand erfinden, um eine Frau anzusprechen, seien nicht nur feige, sondern werden sich schnell in einer seltsamen Situation wiederfinden. "Alles was nicht ehrlich gemeint ist, führt nicht zum gewünschten Ziel", weiß der Dating-Experte. Man könne zwar versuchen im Gespräch umzuschwenken, aber der direkte und ehrliche Weg sei immer besser.

4. "Dein Vater muss ein Dieb sein. Er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und dir in die Augen gelegt."

Schmalzige Komplimente wie der Satz oben oder auch: "Ich habe gerade einen Anruf aus dem Himmel bekommen, sie vermissen dort ein Engelchen. Keine Angst, ich habe dich nicht verraten" seien laut Dating-Experte immer schlecht. Sein Tipp: Bodenständige und erst gemeinte Komplimente geben, wie zum Beispiel: "Du hast ein süßes Lächeln", Du gefällst mir", "Ich mag dein Outfit", "Du bist echt süß", "Ich finde dich sympathisch" oder "du hast tolle Locken".

5. Hast du meine Rolex schon gesehen?

Protzen, Angeben und zur Schau stellen - frei nach dem Credo "Mein Auto, mein Haus, mein Boot" führt nicht zum gewünschten Ziel. Statt den Frauen auf Augenhöhe zu begegnen und durch ehrliche Kommunikation zu punkten, versuchen diese Männer die Frau von sich zu überzeugen. Mit dieser Masche finde man laut Experte keine Frau, mit der man eine glückliche und langfristige Beziehung führen kann.

6."Ja, da hast du Recht"

Zugegeben, dieser Satz ist aus etwas dem Zusammenhang gerissen. Er bezieht sich auf ein schon begonnenes Gespräch, bei dem Männer den Frauen (um ihnen zu gefallen) immer Recht geben. "Das ist sehr durchschaubar und führt zu nichts", sagt der Dating-Coach.

7. "Wie alt bist du?"

Fragen wie "Was machst du beruflich?" oder "Wo kommst du ursprünglich her?" haben mit flirten nicht viel zu tun. Mahari nennt es das "Zahlen-Daten-Fakten"-Problem. Wenn beim Kennenlernen nur Informationen ausgetauscht werden, bleibt die Emotion auf der Strecke. Keine gute Ausgangslage für ein weiteres Treffen.

