Vitalstoffbomben aus der Küche

Die ersten Sonnenstrahlen wecken unsere Geister und lassen uns wieder aktiver werden. Mit ihnen steigt der Gusto auf leichte Kost und frisches Obst und Gemüse. Nachdem heimisches noch etwas auf sich warten lässt, können Sie selbst in der Küche aktiv werden, um Vitalstoffbomben zu erhalten. Das geht ganz leicht. In ein Sieb eine Küchenrolle legen, drei Esslöffel Dinkel kurz waschen und darauf verteilen. Nun eine Frischhaltefolie darüberbreiten und 24 bis 36 Stunden stehen lassen. Nochmals kurz waschen und Ihr Nervenfutter ist fertig. Ob als Zugabe ins Müsli oder zum Knabbern mit Rosinen und Nüssen, die kleinen Verführer helfen der Konzentration und bieten eine geballte Ladung an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Kalium sowie Vitamin E und B-Vitaminen. Achten Sie darauf, dass die Keime nicht zu lang werden, denn da verlieren sie an Geschmack und Vitaminen. Haben Sie ein Keimgerät, so können Sie auch anderes wie zum Beispiel Mungbohnensprossen keimen. Neben reichlich Vitaminen liefern sie auch Spurenelemente wie Kupfer und Zink, Verstärker für unsere Abwehr. Die Sprossen brauchen ca. fünf Tage, schmecken knackig und eignen sich hervorragend als Bereicherung in Salaten oder Suppen. Diese Sprossen gehören allerdings zweimal täglich gespült und gewässert. Kurz vor dem Verzehr muss man sie blanchieren, rohe Bohnen sind ja unbekömmlich.

Claudia Dungl -Gesundheitsexpertin

