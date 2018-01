Fit in vier Wochen statt "No sports"

No sports" - so lautete angeblich die Antwort von Winston Churchill auf die Frage, wie er so gesund alt werden konnte. Alles nur ein Mythos, denn die politische Ikone aus Großbritannien war eine richtige Sportskanone. Sir Winston war in jüngeren Jahren Fechter und Polospieler, geritten ist er bis ins hohe Alter. Verzichten Sie ruhig auf Sport, aber missbrauchen Sie Sir Churchill nicht als Ausrede dafür! Wenn Sie jedoch Ihr Leben als Couch-Potato aufgeben wollen, dann schenken Sie Ihrem Körper zehn Minuten Sport, und ich verspreche Ihnen: In vier Wochen sind Sie fit.

Hier kommen Ihre "Big Five" für den Tag: Wir beginnen mit Squats, man kann auch Kniebeugen dazu sagen -die Königsübung für Beine und Po. Danach sind Liegestütze an der Reihe. Zur Entspannung kommt dann der Ausfallschritt. Das Ganze sieht ein wenig wie eine Telemarklandung bei den Skispringern aus. Mit den sogenannten Twisted Abs kümmern wir uns jetzt um die Bauchmuskeln. Wenn Sie es nicht bereits jetzt tun, dann werden Sie mich spätestens bei der letzten Übung, den Burpees, verfluchen. Diese Übung vereint klassische Kniebeugen, Liegestütz und Strecksprünge miteinander. Ja, diese Übung ist die Hölle, aber das Gute daran, sie ist gleich vorbei. Jede Übung eine Minute lang machen, das Ganze zwei Mal wiederholen, und in vier Wochen sind Sie fit wie ein Turnschuh.