Phänomen "Handynacken"

Unser Handy lässt uns nicht mehr los -neben dem Arbeiten am Computer noch rasch ein Telefonat geführt, im Taxi oder vorm Abflug die Mails gecheckt. Auf den ersten Blick eine effiziente Hilfe, um Leerläufe zu nutzen. Doch täglich vier Stunden und mehr am Smartphone aktiv sein führt zu Problemen. Je mehr wir den Kopf nach vorne neigen, umso größer sind die Kräfte, die auf die Rückenmuskulatur wirken. Bei einer Neigung von 15 Grad bis zu 20 Kilogramm! Dauerhafte Verspannungen, Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich, Kopfschmerzen und ausstrahlende Schmerzen in Arme und Hände sind häufige Folge.

Entlasten Sie Ihren Nacken, indem Sie das Gerät in Augenhöhe vors Gesicht halten. Damit verringern Sie den Neigungswinkel der Halswirbelsäule. Nötigenfalls senken Sie die Augen und nicht das Gesicht. Meine Tipps für Sie: Legen Sie Pausen ein! Lockern Sie die Muskulatur, indem Sie zum Beispiel die Schultern zu den Ohren ziehen und locker fallen lassen. Oder: Hände am Hinterkopf verschränken, Ellenbogen nach hinten ziehen und mit dem Kopf dagegendrücken. Haben sich bereits schmerzhafte Myogelosen, drucksensible Knoten in der Muskulatur, gebildet, so gönnen Sie sich regelmäßig eine Massage. Diese löst Ablagerungen, fördert Durchblutung und Stoffwechsel und hilft, Verspannungen zu lösen.

Claudia Dungl - Gesundheitsexpertin www.dungl.at, facebook.com/dunglwien