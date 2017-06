Fitness-Tipp

Als ich neulich an der Donau entlanglief, sah ich ihn: einen Kajakfahrer. Während ich am Treppelweg Slalom durch die Spaziergänger rannte, glitt er unbehelligt über den Fluss. So entspannt sah er aus, dass ich beschloss, selbst einen Kajak-Schnupperkurs zu buchen. Gleich zu Beginn die erste Mutprobe: Wir mussten uns samt Kajak kopfunter ins Wasser kippen lassen, um zu wissen, wie man sich im Ernstfall befreit. Dann lernten wir, vorwärts- und rückwärtszufahren, zu wenden und auf möglichst direktem Wege den Fluss zu überqueren, ohne abgetrieben zu werden. Paddeln trainiert die Ausdauer und kräftigt neben Armen und Schultern auch Bauch und Rücken - einerseits durch die Rotationsbewegungen, andererseits weil ohne Körperspannung gar nichts geht. Zudem genießen Paddler einen neuen Blick auf ihre Umgebung, der sich so vom Ufer aus nie eröffnet. Zwischendurch kann man sich zur Entspannung auch mal kurz treiben lassen oder schwimmen gehen. Freiwillig oder unfreiwillig. Bei uns hatte das Wasser eh wohlige acht Grad.

Luise Walchshofer ist Redakteurin der "OÖNachrichten“.