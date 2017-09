Lauter leere Versprechungen

Schlank in sieben Tagen! Nie wieder dick! Nicht nur in Wahlkämpfen werden leere Versprechungen gemacht. Wenn es um Fitness-und Schlankheitstipps geht, glauben wir auch eher das, was wir gerne hören wollen, und nicht so sehr das, was wirklich wichtig zu tun wäre, um fitter zu werden. Fast so, als ob wir belogen werden wollten. Glauben Sie mir, die Traumfigur ohne Aufwand gibt es nicht. Wenn Sie wirklich etwas für Ihren Körper tun wollen, dann müssen Sie raus aus der Komfortzone. Vielleicht sagt jetzt der eine oder die andere: "Halt die Klappe, ich jogge ohnehin schon dreimal in der Woche, und trotzdem nehme ich nichts ab." Das liegt daran, dass der Körper die Fähigkeit hat, sich schnell an Belastungen zu gewöhnen und es sich in dieser "Trainingszone" bequem gemacht hat.

Der Fachausdruck dafür heißt Homöostase. Einfach gesagt: Wenn Sie Ihr Herz-Kreislauf-System nicht ständig mit neuen Reizen etwas mehr unter Druck setzen - so, dass die homöostatischen Mechanismen angegriffen werden -, wird sich an Ihrem Fitnesszustand und Ihrer Figur nicht viel ändern. Wenn Sie sich weiter verbessern wollen, müssen Sie den Einsatz ein wenig erhöhen: mehr und vielleicht schneller oder bergauf laufen, einfach abwechslungsreicher trainieren. Crossfit ist diesbezüglich sehr empfehlenswert. Mit einer App können Sie die Übungen auch bequem von zu Hause aus machen. Oh, sorry, bequem ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht das richtige Wort.