Fit wie ein Reitstiefel

"Der lässt sich tragen und nennt das Sport. So ein fauler Willi." Solche Gedanken hatten wohl die meisten von uns schon angesichts eines Reiters. Dabei ist Reiten ein gutes Workout. Das habe ich gemerkt, als ich nach längerer Zeit wieder einmal auf einem Pferderücken saß. "Beine aktivieren und an den Pferdebauch legen! Lass sie nicht einfach herunterbaumeln!", ruft die Lehrerin. Sich im Trab im Rhythmus der Schritte aus dem Sattel zu heben und wieder zu setzen, trainiert Oberschenkel und Gesäß.

Weil Reiter aufrecht sitzen, ist ihre Bauch- und Rückenmuskulatur angespannt, die Wirbelsäule wird durch die stetige Bewegung des Pferdes besonders gut mobilisiert. Reiten schult die Balance - schließlich will keiner in den Dreck fallen. Es fördert die Koordination und Konzentration, denn anders als beispielsweise beim Radfahren hat man es mit einem lebendigen Wesen mit eigenem Willen zu tun. Und wer am Ende der Stunde schon selbst schnauft wie ein alter Gaul, der darf sich ein paar Minuten einfach nur tragen lassen.

Luise Walchshofer ist Redakteurin der "OÖNachrichten".