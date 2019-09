Grünes Gemüse

Herbstzeit ist Erntezeit - nichts ist wohl besser in Geschmack und Wirkung als frisches Gemüse. Bittersalate zum Beispiel oder Chicorée können auf Grund der Bitterstoffe die Verdauungssäfte anregen und auch den Leberstoffwechsel verbessern. Wer jetzt zwischendurch ein wenig entschlacken möchte, sollte öfter zu diesen Salaten greifen. Probieren Sie doch den Salat mit Gurke, Estragonkraut und gehackten Nüssen. Kräuter verfeinern nicht nur den Geschmack, sondern verbessern auch die Verdaulichkeit von Gemüse. Eine herrliche Ergänzung ist etwa Petersilie, die sich durch ihren hohen Gehalt an Kalzium auszeichnet, Dille hingegen ist nicht nur ein intensives Geschmackspaket, sondern wirkt auch krampflösend. Sitzen Sie besonders viel hinterm Computer, so setzen Sie verstärkt Erbsen ein. Sie enthalten Luteolin und Zeaxanthin, zwei Stoffe, welche für unsere Netzhaut essenziell sind und vor der gefürchteten Maculadegeneration schützen können. Auch Spinat verfügt über ein Dreier-Vitaminpaket -Beta- Carotin, Vitamin E und C gegen freie Radikale -und ist als exzellenter Folsäurelieferant besonders wichtig für werdende Mütter. Eine Studie der Harvard University in Boston hat auch hier die wichtige Rolle für unsere Augen bewiesen. Durch seine reichen Mengen an Vitamin A und das Provitamin Beta-Carotin wirkt er auf die Bildung des Sehpurpurs im Auge. Aber beim langen Warmhalten oder Stehen bei Zimmertemperatur wird enthaltenes Nitrat zu Nitrit umgewandelt, das den Sauerstofftransport im Blut verringert. Deshalb: Spinat möglichst ganz schnell abkühlen lassen und wieder schnell erhitzen.

Grüne Smoothies hingegen liefern ein Mehr an Chlorophyll. Sie binden Gerüche und liefern sie auch eine gehörige Portion an blutbildenden Stoffen (Fe, Mn). Doch der Smoothiehype führt auch zu Auswüchsen. Häufig wird das Blattgrün der Gemüsesorten oder sogar Obstbaumblätter zugegeben. Bei häufigem Genuss führt man sich hier eine Überportion an Oxalsäure zu -einem Stoff, der auch Nierensteine verursachen kann.

