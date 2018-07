Fit in den Frühling

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger: Der Frühling ist im Anmarsch! Wie man den Körper schonend wieder in Form bringt, den Stoffwechsel ankurbelt und der Frühjahrsmüdigkeit entgegenwirkt.

Viele Menschen fühlen sich derzeit schlapp, antriebslos, müde und lustlos: Das Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit tritt vor allem in Übergangsjahreszeiten a u f. Hauptgrund dafür ist der Temperaturwechsel, bei dem es zu einer Weitstellung der Blutgefäße kommt, was Blutdruckabfall, Kreislaufprobleme und Müdigkeit verursachen kann. Schuld an Frühjahrsmüdigkeit können aber auch das körpereigene Hormon Serotonin und das "Schlafhormon" Melatonin sein: "Vor allem Melatonin ist nach den langen Wintermonaten noch in erhöhter Konzentration im Blut vorhanden. Das kann die Müdigkeit verstärken", erklärt Doris Gapp, Ärztin für Allgemeinmedizin in Wien. "Zudem ist die Serotoninkonzentration nach der langen Dunkelperiode noch zu gering." Denn der Körper benötigt Licht, um den Botenstoff Serotonin, der einen enormen Einfluss auf Stimmung, Appetit, Sexualverhalten und Schlafrhythmus hat, überhaupt produzieren zu können.

Lichtmangel macht schlapp

Dem Körper fehlt also vor allem eins: Sonne. "Die Wintermonate sind in unseren Breiten wenig sonnig. Abgesehen von der psychisch deprimierenden Wirkung, die das Wetter auf uns hat, fehlt uns die Sonneneinstrahlung körperlich", ergänzt Birgit Kapfinger-Bruckner, Ärztin mit Schwerpunkt Homöopathie und Akupunktur.

"Ohne Sonne wird aus dem Provitamin D3 nicht ausreichend Prävitamin D3 in der Haut gebildet. Das ist die Vorstufe des biologisch aktiven Vitamin D. Ein solcher Mangel führt eben unter anderem zu Müdigkeit und Abgeschlagenheit", erklärt die Expertin. Vitamin D nimmt dabei insgesamt eine Sonderstellung ein: Es kann nämlich vom Körper selbst gebildet werden, somit ist es genau genommen ein Hormon, erklärt Kapfinger-Bruckner. Abgesehen vom Immunsystem beeinflusst Vitamin D Knochen-und Muskelstoffwechsel und das Schilddrüsen-Hormon- System. Vor allem Menschen, die sich häufig träge und energielos fühlen, sollten ihre Schilddrüsenwerte regelmäßig kontrollieren lassen. Das ist mit einer einfachen Blutanalyse möglich. Solche Mängel können recht einfach medikamentös ausgeglichen werden, weiß Kapfinger-Bruckner.

Diäten allein bringen nichts

Ein Blick auf die Waage, und die Laune wird gleich noch schlechter: Der Winterspeck, die Frühjahrsmüdigkeit und der Wetterumschwung trüben die aufkeimenden Frühlingsgefühle. Wer über den Winter ordentlich Reserven zugelegt hat und zum Sommer hin fitter werden möchte, kommt um viel Bewegung und eine Ernährungsumstellung nicht herum. Das hat nicht nur Einfluss auf das Körpergewicht, sondern auch auf die Psyche.

"Der Frühling eignet sich gut dafür, seine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken", mahnt Allgemeinärztin Gapp. "Regelmäßiges, bewusstes Essen mit Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten ist sinnvoll." Der Verzehr von Süßem und Fettigem sollte reduziert, die Kohlehydratezufuhr an das Bewegungsausmaß angepasst werden. Den Vorratsschrank einmal gründlich auszumisten, kann helfen, einen Überblick über die eigenen Essgewohnheiten zu gewinnen: "Fertigmüsli und Cerealienmischungen kann man zum Beispiel durch selbstgemischte Vollkornmüslis ersetzen, Süßes durch Obst, und statt Fertigsäften kann man Tees oder Wasser mit Minzeblättern, Zitronenscheiben und Ingwerstücken trinken."

Gewichtsreduktion sollte immer mit Rücksicht auf die eigene Konstitution passieren, sonst riskiert man gesundheitliche Schäden. Der Body Mass Index verrät, ob ihr Gewicht gesundheitlich bedenklich ist. Dazu wird das eigene "Körpergewicht in Kilogramm" geteilt durch die "Körpergröße in Metern" zum Quadrat. Ein BMI unter 18,5 kg/m2 wird als Untergewicht eingestuft, ab 25 kg/m2 gilt man nach der BMI-Rechnung als übergewichtig. Vor einer Diät sollte man feststellen lassen (am besten beim Arzt), ob eine Gewichtsreduktion ratsam ist und welche realistischen Abnehmziele man setzen und einhalten kann. Vergessen Sie einseitige Diäten: "Die bringen nur kurzfristig eine Gewichtsreduktion", erklärt Kapfinger-Bruckner. Es kommt zum berühmten Jo-Jo-Effekt. "Manchmal entstehen dadurch sogar neue Defizite bei Nährstoffen und Vitaminen", weiß die Homöopathie-Expertin.

Bei einer Gewichtsreduktion kann auch Akupunktur unterstützend wirken: "Ich habe gute Erfahrungen mit Ohr-Akupunktur gemacht", so Kapfinger-Bruckner. "Mithilfe sogenannter Dauernadeln kann eine Reduktion des Hungergefühls erzielt werden." Durch die Wirkung der Nadeln, die bis zu einer Woche im Körper bleiben, werden kleinere Essensmengen verzehrt, die Gewichtsabnahme wird erleichtert - Abnehmen, aber ohne qualvolles Hungern.

Bunt gemischt essen

"Mahlzeiten sollen bunt, knackig und leicht sein", so die deutsche Spitzenköchin und Autorin Su Vössing. Wok-Gerichte mit gedünstetem Gemüse, die in nicht zu großen Portionen gegessen werden, können so nicht nur einen positiven Einfluss auf das Gewicht, sondern auch auf die unliebsame Frühjahrsmüdigkeit haben.

Grüne Lebensmittel, Trockenobst, Fisch und Fleisch in Maßen sind tolle Energielieferanten. Salate, Spargel, Erdbeeren, Spinat und Spitzkohl kurbeln den Stoffwechsel an, sind regional verfügbar, stärken die Abwehrkräfte und sollten deshalb regelmäßig auf den Tisch. Für Zwischendurch: "Ich bin ein Fan von Gemüse-und Fruchtsäften in kleinen Mengen", sagt Vössing. "Die Presswalze in ,Slow-Juicern' (das sind Entsafter, Anm.) hat nur eine geringe Umdrehung pro Minute, die Lebensmittel oxidieren dadurch nicht, sind bekömmlicher und energiereicher." Mit einem Teelöffel Lein-, Hanf-oder Sonnenblumenöl werden die Säfte aufgepeppt und geben so dem Körper alles, was er braucht.

Bewusst, langsam und in Ruhe zu essen, kann helfen, das Wohlbefinden zu steigern und Gewicht zu reduzieren, da die Verdauung bereits beim Kauen angeregt wird. Und bei steigenden Temperaturen und Sonnenschein macht Bewegung an der frischen Luft auch gleich viel mehr Freude.

Drei Tipps, ...

... um überschüssige Winterkilos wieder loszuwerden

1. Fette: Lebenswichtige Omega-3-und Omega-6-Fettsäuren sind in Fisch und kalt gepressten Ölen, zum Beispiel in Lein-, Hanf-und Sonnenblumenöl, enthalten und beeinflussen unter anderem Nervenbildung, Blutdruck und Cholesterinwerte.

2. Eiweiß: Fett schmilzt am besten, wenn zu jeder Mahlzeit Eiweiß (Fisch, Fleisch, Eier) eingenommen wird. Eiweiß sättigt und bringt den Stoffwechsel in Schwung.

3. Bewegung: Ausreichende und regelmäßige Bewegung ist wesentlich für den Abnehmerfolg und die Gesundheit. Gehen Sie es nach dem Winter langsam, aber kontinuierlich an: Schnelles Gehen an der frischen Luft, Treppensteigen statt Lift oder Sport mit Freunden, der Spaß macht, machen fit und heben die Laune.